Наступні тижні будуть вирішальними, – Туск про війну в Україні

Після масованої російської повітряної атаки по цивільній інфраструктурі України 17 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні тижні стануть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти нашої держави, але й для майбутнього світу.

Про це йдеться в його дописі у соцмережі Х.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future.