Політика

Наступні тижні будуть вирішальними, – Туск про війну в Україні
17 Листопада 2024 16:55
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війна
Дональд Туск у Музеї Варшавського повстання 1 серпня 2024 / Фото Donald Tusk @donaldtusk

Після масованої російської повітряної атаки по цивільній інфраструктурі України 17 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні тижні стануть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти нашої держави, але й для майбутнього світу.

Про це йдеться в його дописі у соцмережі Х.

У контексті масованого ракетно-дронового удару він наголсив, що телефонна дипломатія з Путіним не працює, тому Україні необхідна справжня підтримка з боку країн Заходу.

“Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Нічна атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу”, – написав Дональд Туск, маючи на увазі недавню розмову з Путіним німецького канцлера Олафа Шольца.

“Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього”, – додав польський прем’єр.


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