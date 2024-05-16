Суспільство

Наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії

16 Травня 2024 13:24
світло, електроенергія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Навіть за умови усунення пошкоджень генерації, то наступні два роки українці житимуть в умовах дефіциту електроенергії.

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.

Так, він заявив, що в Україні наявний відвертий дефіцит генеруючих потужностей. Водночас високовольтні мережі перебувають у кращому стані.

“На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде нормальним станом для української енергосистеми”, – заявив він.


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