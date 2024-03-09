Політика

Наступне засідання “Рамштайну” пройде 19 березня

9 Березня 2024 18:43
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рамштайн
У Києві 23 січня представники України беруть участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України / Фото Міноборони України

Наступне очне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” заплановане на 19 березня.

Про це повідомляє пресслужба Військово-повітряних сил США в коментарі Радіо Свобода.

“Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року”, – пише пресслужба.

Зазначається, що Остін запросив на засідання міністрів оборони, а також старших військових посадових осіб, аби обговорити війну на території України, а також проблеми безпеки, з якими стикають союзники й партнери США.

Зустріч у форматі “Рамштайн” є серією дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятків країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги України на тлі її протистояння російській агресії. Зокрема порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев’ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.


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