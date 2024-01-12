Політика

Наступна зустріч радників щодо української Формули миру відбудеться 14 січня у Швейцарії — Зеленський

12 Січня 2024 11:22
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зеленський, формула миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч із національної безпеки та зовнішньої політики відбудеться 14 січня у Давосі.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі після телефонної розмови зі своєю швейцарською колегою Віолою Амгерд.

“Радий, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим. Подякував за непохитну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності”, — зазначив Зеленський.

Президент вказав, що окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників з нацбезпеки та зовнішньої політики у Давосі 14 січня.

“У цьому контексті обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі. Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому”, — додав глава держави.


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