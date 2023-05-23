Наступальна активність окупантів у Бахмуті знизилася – Маляр

За останню добу наступальна активність російських військових на Бахмутському напрямку дещо знизилася, хоча обстріл триває, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

“Інтенсивність боїв у Бахмуті зменшилася, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль”, – йдеться у повідомленні Ганни Маляр.

Українські військові, за її словами, як і раніше, контролюють південно-західну частину міста, мікрорайон “Літак”.

“По флангах на півночі та півдні від Бахмута у нас є незначне просування”, – стверджує заступник міністра оборони України.

У передмісті Бахмута продовжуються бої, російська армія намагається зайняти стратегічно важливі пункти та зазнає великих втрат, додала Ганна Маляр.

Минулими вихідними голова ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин та російське міністерство оборони оголосили про повне захоплення міста. Київ стверджує, що бої на околицях міста все ще продовжуються, хоча ситуація критична. Незалежних даних про ситуацію у Бахмуті немає.