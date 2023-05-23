Політика

Наступальна активність окупантів у Бахмуті знизилася – Маляр

23 Травня 2023 11:01
23
читать на русском →
бахмут

За останню добу наступальна активність російських військових на Бахмутському напрямку дещо знизилася, хоча обстріл триває, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

“Інтенсивність боїв у Бахмуті зменшилася, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль”, – йдеться у повідомленні Ганни Маляр.

Українські військові, за її словами, як і раніше, контролюють південно-західну частину міста, мікрорайон “Літак”.

“По флангах на півночі та півдні від Бахмута у нас є незначне просування”, – стверджує заступник міністра оборони України.

У передмісті Бахмута продовжуються бої, російська армія намагається зайняти стратегічно важливі пункти та зазнає великих втрат, додала Ганна Маляр.

Минулими вихідними голова ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин та російське міністерство оборони оголосили про повне захоплення міста. Київ стверджує, що бої на околицях міста все ще продовжуються, хоча ситуація критична. Незалежних даних про ситуацію у Бахмуті немає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Травня 2023 13:22
32

Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти
23 Травня 2023 13:47
27

Укрзалізниця запускає “жіноче купе”
23 Травня 2023 13:07
37

Пєсков заявив, що події в Бєлгородській області “викликають глибоке занепокоєння”
23 Травня 2023 12:40
27

ЗМІ: У Польщі підтвердили навчання українських пілотів на F-16
23 Травня 2023 12:10
33

NYT: США ще у квітні вирішили схвалити постачання F-16 Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
усі думки