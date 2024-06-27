Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)

Російські окупаційні війська 27 червня атакували Харків авіабомбами, зафіксовані влучання у приватний будинок та гуртожиток вищого навчального закладу.

Як повідомили в поліції, 39-річний чоловік в момент удару перебував у будинку. У нього уламкові поранення та мінно-вибухові травми. У 59-річної жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАБ-500 влучив в її оселю і не розірвався. Фахівці ДСНС вилучили бойову частину бомби.

Наслідки російського обструлу Харкова / Фото: Нацполіція

Вибухові поранення також отримав 74-річний чоловік. В момент вибуху він перебував в гаражі. У 21-річної жінки, яка знаходилася вдома під час ворожого обстрілу, гостра реакція на стрес. 29-річна жінка отримала уламкові поранення.

Правоохоронці долають наслідки обстрілу, надають допомогу постраждалим, документують злочини рф.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.