Наслідки ракетної атаки на Київ (фото)

До ліквідації наслідків ракетної атаки на Київ залучено понад 170 рятувальників. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей.

Про це повідомив міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Наслідки ворожої атаки на Київ / Фото: ДСНС та Київ 24 news

Подільський район : займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі.

: займання у двоповерховій будівлі, є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі. Шевченківський район : виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.

: виникла пожежа в квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки. Святошинський район: пошкоджено скління вікон в двох дев’ятиповерхівках та будівля навчального закладу.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу у столиці постраждало 10 осіб, серед яких дитина. Евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи.