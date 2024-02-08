Кримінал

Наслідки нічного удару дронами по Миколаєву та Одесі (фото)

8 Лютого 2024 09:28
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У ніч на 8 лютого росіяни атакувала південі регіони України дронами-камікадзе типу “Shahed-131/136”. Повітряні сили знищили 11 з 17 ворожих дронів.

Миколаїв

Цієї ночі окупанти вдарили по приватному сектору Миколаєва, там сталася пожежа. Також сталось часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному об’єкті. Постраждалих немає.

За даними мера, внаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків – приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також пошкоджене комунальне підприємство.

Рятувальники зазначають, що пожежі площами 150 та 60 квадратних метрів загасили. На місцях інциденту працювали 42 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки нічного удару дронами по Миколаєву / Фото ДСНС

Одеса

В Одесі через нічну атаку дронів пошкоджений місцевий коледж.

Сили оборони півдня України повідомили, що постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Вони отримали мінно-вибухові травми під час повторного вибуху. Їх госпіталізували, стан стабільний.

Наслідки нічного удару дронами по Одесі / Фото: Сили оборони півдня

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