Суспільство

Нашкодить енергосистемі: “Укренерго” просить не долучатися до “Години Землі”

25 Березня 2023 18:21
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електроенергія, земля

Через постійні обстріли і сильне пошкодження енергомережі в “Укренерго” не долучатися до “Години Землі” оскільки масове вимкнення електроенергії може дуже нашкодити розбитій енергосистемі.

“Кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої – це закон фізики. Одночасне вимкнення світла – це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах”, – повідмляють у компанії.

Для стабілізації енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації – тобто, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть у мирний час. Різке виключення, а потім включення – коли “Година Землі” завершиться – це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми і може вивести її з ладу.

“Найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби”, – ноголошують енергетики.


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