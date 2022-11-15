“Наші думки – з мужнім українським народом” – Салліван

Вашингтон рішуче засудив останні ракетні удари Росії по Україні, які вразили житлові будинки у Києві та енергетичні об’єкти по всій країні.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що удари лише посилять стурбованість членів G20 з приводу “дестабілізуючого впливу війни Путіна”.

“У той час як світові лідери зустрічаються на G20 на Балі, щоб обговорити питання, які мають велике значення для життя та засобів для існування людей у ​​всьому світі, Росія знову загрожує цим життям та руйнує критично важливу інфраструктуру України”, – сказав Салліван.

“Наші думки – з мужнім українським народом, який продовжує демонструвати стійкість та мужність у захисті свого суверенітету та демократії”.

Він сказав, що США, їхні союзники та партнери продовжуватимуть надавати Україні необхідні засоби самооборони, у тому числі системи ППО, додавши, що США підтримуватимуть Україну “стільки, скільки потрібно”.