Народному депутату Шевченку оголосили підозру в держзраді

Правоохоронні органи висунули підозру у державній зраді народному депутату України Євгенію Шевченку.

Про це повідомляє ДБР, СБУ.

Повідомляється, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради, вчиненої чинним народним депутатом України. У повідомленнях правоохоронців ім’я підозрюваного не розкривається, але обставини справи вказують на Євгенія Шевченка, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.

Згідно з висновками комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, депутат почав шкодити обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у 2021 році він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози масштабного вторгнення з території Білорусі.

Слідство також встановило його контакти з представниками білоруського посольства після того, як у вересні 2020 року він з прапором Білорусі виступив на трибуні парламенту.

За матеріалами справи, депутат систематично вів інформаційно-підривну діяльність в інтересах держави-агресора.