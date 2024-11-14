Народному депутату Шевченку оголосили підозру в держзраді

Правоохоронні органи висунули підозру у державній зраді народному депутату України Євгенію Шевченку.
Повідомляється, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради, вчиненої чинним народним депутатом України. У повідомленнях правоохоронців ім’я підозрюваного не розкривається, але обставини справи вказують на Євгенія Шевченка, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.
Згідно з висновками комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, депутат почав шкодити обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у 2021 році він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози масштабного вторгнення з території Білорусі.
Слідство також встановило його контакти з представниками білоруського посольства після того, як у вересні 2020 року він з прапором Білорусі виступив на трибуні парламенту.
За матеріалами справи, депутат систематично вів інформаційно-підривну діяльність в інтересах держави-агресора.