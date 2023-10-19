Суспільство

Наречена з елітного весілля у Львові придбала собі люксове авто під час роботи в ДБР

19 Жовтня 2023 18:03
читать на русском →
Львів, дбр

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, знаходячись на державній службі придбала елітний Audi Q8.

Про це повідомляє Lviv.Media

“Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом)”.

Повідомляється, що Москва, влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР.

У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва — племінниця його колишньої дружини.

Вона пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II.Вже у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але Москва не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Жовтня 2023 15:24

Колишньому ведучому телеканалів Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу оголошено про підозру в колабораціонізмі
19 Жовтня 2023 13:09

Парламент зробив перший крок до заборони УПЦ МП
19 Жовтня 2023 12:50

Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік
19 Жовтня 2023 11:52

На Черкащині співробітник ТЦК закликав “денацифікувати” Україну
19 Жовтня 2023 10:58

Під Авдіївкою збито ворожий Су-25, вже п’ятий за 10 діб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки