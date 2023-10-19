Наречена з елітного весілля у Львові придбала собі люксове авто під час роботи в ДБР

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, знаходячись на державній службі придбала елітний Audi Q8.

Про це повідомляє Lviv.Media

“Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом)”.

Повідомляється, що Москва, влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР.

У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва — племінниця його колишньої дружини.

Вона пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II.Вже у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але Москва не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.