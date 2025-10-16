Нардепу Шевченку оголосили нову підозру: цього разу — у відмиванні 9 млн гривень

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації понад 9 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомили в НАБУ.

Ім’я підозрюваного в бюро не назвали, проте, за даними ЗМІ, йдеться про народного депутата Євгена Шевченка.

За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

“Спочатку суму в понад 9 млн гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG”, – розповіли в НАБУ.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності. Дії нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.

Нагадаємо, Шевченко після поїздок до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка закликав президента України почати переговори з Росією. У травні 2021 року Шевченка виключили з фракції “Слуга народу”. У листопаді 2024 року народному депутату повідомили про підозру у державній зраді. Відтоді він перебуває під вартою. У липні 2025 року Євгену Шевченку повідомили про нову підозру. За даними слідства, він вимагав 14,5 мільйонів гривень хабаря в української компанії за безперешкодну доставку добрив з Білорусі, а гроші надходили на рахунки фірми, що належить його сину. Нардепу інкримінують шахрайство у великих розмірах.