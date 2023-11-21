Кримінал

Нардепу Лабазюку повідомлено про підозру у спробі підкупу топчиновників у сфері відновлення

21 Листопада 2023 15:48
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сап, набу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру чинному народному депутату, який намагався підкупити топпосадовців у сфері відбудови, повідомляється в телеграм-каналі САП у вівторок.

“За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди віцепрем’єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України”, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні прокуратури не зазначено імені фігуранта. Як повідомляють ЗМІ, мова йдеться про народного депутата групи “За майбутнє” Сергія Лабазюка, який є членом парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.

За інформацією САП, також за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру спільнику нардепа – керівнику підприємства. Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

“Розслідування цього кримінального правопорушення стало можливим завдяки особистому сприянню генерального прокурора”, – зазначено в повідомленні.

Встановлено, що народний депутат України, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонували топпосадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. “Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування”, – інформують у прокуратурі.

Надалі підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.

Досудове розслідування триває. Встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.

“Зауважимо, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ і САП та сприяли розслідуванню протиправних дій”, – наголошують у прокуратурі.


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