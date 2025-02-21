Політика

Нардепка Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні, написала заяву про відмову від мандата
21 Лютого 2025 17:44
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Народна депутатка Ірина Кормишкіна / Фото: Facebook Ірини Кормишкіної
Народна депутатка Ірина Кормишкіна / Фото: Facebook Ірини Кормишкіної

Народна депутатка України Ірина Кормишкіна після скандалу через можливе незаконне збагачення вирішила скласти мандат та вже написала заяву.

Про це йдеться в анонсі подій на сайті Верховної Ради.

Питання про складання депутатських повноважень розглядатиметься у понеділок, 24 лютого.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Ірині Кормишкіній у незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, у 2021-2022 роках народна обраниця отримала у власність активи, які на понад 20 млн гривень більш ніж офіційні доходи та заощадження за цей період. Відомо також, що Кормишкіна через юридичну особу придбала будівлю поблизу Одеси.


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