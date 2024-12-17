Політика

Нардеп Куницький вже третій місяць не повертається з відрядження 
17 Грудня 2024 18:56
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рада, слуга народу
Олександр Куницький / Liga.net

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Куницький, який виїхав з України в вересні 2024 року, досі не повернувся.

Востаннє Куницький голосував на засіданні Верховної Ради 19 вересня.

Як повідомляє Українська правда, Куницький виїхав у відрядження до Ізраїлю, а потім до родини в Сполучені Штати Америки. 

За даними джерел УП, Куницький повідомив фракцію, що не має наміру повертатися в Україну, поки не будуть покарані “представники поліції, які, зламали йому ребра” — ймовірно, йдеться про інцидент у березні 2022 року, коли він був затриманий поліцією за незаконну зйомку блокпоста.

Він також заявив про готовність скласти мандат, але фракція не підтримує його рішення, оскільки Куницький є мажоритарником і відхід ще одного представника може вплинути на склад Верховної Ради.


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