Економіка

Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа, – Укренерго

5 Червня 2024 21:09
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електроенергія
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок разом з міністром енергетики України Германом Галущенком під час візиту на зруйновану росіянами теплоелектростанцію / Фото: AP

В середині літа очікується найважча ситуація в українській енергосистемі. Щоденні дефіцити можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Про це “Суспільному” повідомили в “Укренерго”.

Покрити споживання електрики буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

“До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими”, — додали в “Укренерго”.

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України “Укренерго” вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, країна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.


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