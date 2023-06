Найпопулярніші азартні онлайн-ігри в Україні

Азартні ігри в Україні, як і в інших странах, користуються неабиякою популярністю, тим паче, що асортимент розваг надзвичайно великий. Азартні ігри на гроші відрізняють своїми правилами, ступенем складності та рівнем ризику. Деякі ігри передбачають чудові математичні знання гравця та вміння рахувати, інші повністю залежать від вдачі.

Найпопулярнішими розвагами сьогодні є ігрові автомати, однак багато гравців стверджують, що їм до вподоби ігри саме за ігровим столом. Однак в будь-якому випадку, перш ніж розпочати гру, слід ознайомитися з онлайн-казино та асортиментом ігор. Допоможуть в цьому незалежні огляди, де якісно подана інформація про ігрові клуби та азартні ігри на гроші.

Ігрові автомати

Ігрові автомати — найпопулярніший вид розваг в інтернет-казино. Багато гравців фанатіють від таких класичний слотів, як Sun of Egypt 3, Book of Dead, Crazy Monkey, Book of Ra, Fruit Cocktail, Sizzling Hot тощо. Ці ігри вже роками не покидають категорії «популярних». Однак сьогодні величезного попиту почав набувати новий тип ігрових автоматів — це так звані краш-ігри або швидкі ігри. Це незвичні ігрові автомати, в яких відсутні лінії виплат, символи, барабани тощо.

Aviator

Деякі азартні ігри в Україні в 2019 році почали втрачати популярність, адже на гемблінговому ринку з’явився новий ігровий автомат — Aviator, який став миттєво популярним серед новачків і профі. Spribe — компанія, якій вдалося розробити ігровий автомат з абсолютно новою концепцією та приголомшливим геймплеєм.

Авіатор – азартна краш-гра, в якій гравці роблять ставку та спостерігають за літаком, який набирає висоту. В даному автоматі відсутні барабани, лінії виплат, джекпоти. Даний автомат більше розрахований на отримання адреналіну та задоволення від гри, адже у кожного є шанс зірвати непоганий виграш.

Механіка гри проста – гравець контролює літак і графік, які здіймаються вгору. Задача – вчасно вивести виграш, поки літак не вилетів за межі екрану. Все залежить від азарту, інтуїції та терпіння. При цьому варто розуміти, що побудована гра на основі генератора випадкових чисел, тому передбачити результат неможливо. Таким чином, літак може здійматися до коефіцієнта 10-15, а може зупинитися на невеликому, наприклад 2,5-3,5.

JetX

Гра Jetx — подібна гра Авіатору, єдина відмінність якої полягає у тому, що літак не відлітає, а вибухає. Задача ж гемблера – зробити ставку, спостерігати за польотом повітряного судна та вчасно зупинитися, поки те не вибухнуло.

Краш-гра Jet X – цікава розробка компанії Smartsoft Gaming – популярного провайдера, який регулярно дивує гемблерів новими, незвичайними слотами. І Jet X – не виняток. Компанія спробувала створити щось цікаве та нетипове – і у неї вийшло, адже інноваційний слот, який здатний принести значний виграш, заслугував довіру багатьох гемблерів. Спочатку слот може нагадувати відеогру, проте через 2-3 раунди ви зможете відчути те саме відчуття азарту.

Під час завантаження ігрового слота гемблери опиняються на злітній смузі і чекають на запуск літака. У цей час гравці повинні встигнути зробити ставку, перш ніж розпочнеться раунд. Після того, як починається раунд, літак починає набирати висоту, і верхньої межі немає. Цей коефіцієнт коливається від 0 до нескінченності, або, точніше, до моменту вибуху.

І в JETX, і в Авіаторі можливо встановити 2 ставки. Одна – це та, яка залежить повністю від вашої реакції і інтуїції. Друга – «автоматичне виведення грошей», яке дозволяє встановити коефіцієнт, по досягненню якого ставка автоматично закривається і виграш поступаю на рахунок гравця.

Ігри

Незважаючи на те, що ігрові автомати мега-популярні, все ж таки існує багато гемблерів, які є прихильниками саме карткових ігор, де все залежить не тільки від вдачі, а і від власних математичних та розрахункових здібностей, уміння блефувати, аналізувати.

Покер

Покер – по-справжньому популярна азартна гра в інтернеті. Нерідко цю карткову гру іменують справжнім спортом, тому що ймовірність виграшу грошей тут залежить не просто від удачі та випадку, але також від певних умінь та інтелекту гравця. Грати в покер можуть декілька людей.

В покері існує декілька фаз гри, тому обов’язковою умовою переходу в нову фазу є ставка, яку мають зробити всі, хто бажає продовжувати грати. Під час кожної фази відбувається роздача нових карт, після чого всі учасники процесу по черзі приймають рішення – продовжити грати чи вийти з гри.

Хто перемагає в покері? Як правило, це учасник, у якого збереться краща комбінація карт. При цьому, перемогу можна здобувати і завдяки блефу, який виглядає наступним чином: гравець, який має не найкращу комбінацію продовжує робити ставки, а своїм виглядом і поведінкою переконує всіх гравців у тому, що у нього чудова комбінація. Нерідко гравці перестають грати, адже бояться втратити виграш.

Блекджек

Король карткових ігор в онлайн-казино є блекджек. Успіх, математичні здібності, знання стратегій, вміння аналізувати та хитрити – всі ці якості точно знадобляться в цій грі. Правила азартної гри максимально прості. Спочатку всі гравці роблять ставки, після чого круп’є бере собі одну чи дві карти, а гравцям видає по дві. Окрема карта – це конкретне число очок. У чому полягає головна мета учасника гри? Необхідно набрати рівно 21 очко, або найближче до цього показника число.

Щоб досягти цього числа, гравець може витягувати будь-яку кількість карт. І якщо в нього випадає 21 очко, то він стає переможцем. Якщо сума балів перевищує 21, він програє. У такому разі вся його ставка неодмінно йде у розпорядження інтернет-казино.

Рулетка

Азартні ігри в Україні неможливо уявити без рулетки, яка має декілька видів. У її звичайній (європейській) версіх, осередки діляться навпіл: на сімнадцять чорних та червоних секцій, а також комірку з нулем. Американська рулетка відрізняється тим, що має два нульові осередки. Як правило, в онлайн-казино більшість обирає саме європейський тип рулетки.

Все поле гри, де перебувають ставки учасників, поділено біля рулетки на спеціальному столі. Ставок може бути лише одинадцять. Всі вони діляться на різні види, кожен з яких витонченіший за інший. Починаючи від найпростішої ставки «чорне чи червоне» та завершуючи тим, на що вирішиться не кожен. Це ставка лише на певне число. Якщо гравцю вдасться його вгадати, то його виграш «злетить до небес». Якщо випадає нуль, то всі гроші отримує інтернет-заклад.

У яких онлайн-казино грати?

Грати в азартні ігри на гроші можна лише в ліцензійних казино. А щоб дізнатися, які онлайн-казино є легальними та безпечними, варто відвідати реєстр КРАІЛ або офіційний сайт SVIT.UA, де якісно подана інформація про азартні клуби від незалежних експертів.

FavBet

Фавбет – компанія, яка вже протягом 20 років є одним із кращих закладів країни. Багатьом Фавбет відома виключено як букмекерська контора, однак з часом компанія відкрила новий розділ – інтернет-казино. А після легалізації азартних ігор в Україні, компанія ФавБет стала однією з перших, хто отримав українську ліцензію та перейшла до категорії легальних гральних закладів.

За оцінками клієнтів казино онлайн має бездоганну репутацію, багатий асортимент ігор, зручний сайт та багатофункціональні програми для смартфонів.

Cosmolot

Космолот – заклад, що працює не так давно. До легалізації азартних ігор, Космолот являли собою наземні лотерейні клуби. Однако в 2021 році компанія отримала ліцензію КРАІЛ та увійшла до списку легальних онлайн-казино на гроші.

Ігровий портал має бездоганну репутацію, а за кількістю клієнтів портал впевнено займає лідируючі позиції. Інтернет-казино пропонує великий вибір ігрових автоматів, щедру бонусну програму як для новачків, так і постійних клієнтів, якісну роботу служби підтримки.

PinUp

Казино Пін Ап знають та цінують багато українських гемблерів. Даний заклад молодий, але вже має бездоганний сервіс та величезний асортимент ігор.

В онлайн казино є щедрий вітальний бонус, який щодня приваблює все більше і більше гравців. Користувачі цінують казино Пін Ап за легальний статус, великий вибір ігрових автоматів, швидкі та доступні способи реєстрації.

Висновок

Для того щоб грати в азартні ігри на гроші та отримувати виграші, гравцям знадобиться реєстрація на сайті казино. У ліцензійних закладах ця процедура здійснюється швидко та без будь-яких проблем. Однак, щоб розпочати саме гру на гроші, треба буде пройти верифікацію. Це, до речі, ще один показник легальності закладу.

Після цього можна робити депозити, здійснювати ставки за рахунок власних коштів чи бонусів, відігравати їх та отримувати виграші у реальних грошах.