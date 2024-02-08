В останні місяці Брітні Спірс привертає загальну увагу. Вихід книги спогадів співачки супроводжувався приголомшливим ажіотажем. Дісталося тоді багатьом. Повідомлялося навіть про загрозу щасливому сімейному життю Джастіна Тімберлейка.

Наразі йдуть переговори про права на екранізацію мемуарів. Як уже писали світові новини шоу бізнесу в черзі до Брітні чимало відомих продюсерів. Не дивно, що сьогодні викликає інтерес все, що пов’язано з трохи призабутою останніми роками поп-дівою.

На цьому фоні з’явилася цікава інформація на МЕТА про швидкий вихід першого повноцінного фільму за участю Брітні. Звичайно, насправді прем’єра стрічки відбулася понад 20 років тому. Однак зараз «Перехрестя» вперше вийдуть у потоковому форматі. Як повідомив Netflix – показ заплановано на 15 лютого.

Акторський дебют Брітні

Ще до «Перехресть» Спірс знялася у кількох стрічках. Однак це були або малобюджетні телевізійні проєкти або виконання самої себе. А ось «Перехрестя» стали повноцінним акторським дебютом Брітні.

Співачка навіть була номінована за цю роль на кілька кінематографічних та телевізійних премій. Лауреаткою, щоправда, не стала. Якщо не вважати перемогою кілька перших місць на черговій «Золотій малині». Загалом фільм привернув увагу і запам’ятався.

Комерційно стрічка також виявилася цілком успішною. Збори у світовому кінопрокаті перевищили 61 млн доларів, за бюджету вп’ятеро менше. Оцінки стрічки у критиків розійшлися. Публіка була більш прихильною. Про це свідчила і статистика прокату, і популярність записаних для проєкту пісень.

У фільмі пролунало шість музичних композицій. Дві з них виконувала сама Брітні. Спочатку вони були записані спеціально для стрічки, потім Спірс вирішила включити їх до свого третього альбому.

Про що фільм

«Перехрестя» – типова молодіжна кінострічка. Юній Брітні під час знімання ще не було 20 років. Її партнерки були на три роки старші. Крім Спірс, у ролях колишніх шкільних подружок знялися Терін Меннінг із мало кому тоді відомої Зої Салданою.

Перша потім виступала в не дуже популярних музичних колективах і брала участь у різних малобюджетних проєктах. А ось Салдана стала справжньою зіркою, яка знялася в трьох найкомерційніше найуспішніших кінострічках в історії. Тож для неї «Перехрестя» виявилися вдалою сходинкою перед ривком нагору.

За сюжетом картини три десятирічні школярки пишуть свої бажання, ховають записки у коробку та закопують у саду. Подруги збираються викопати заповітні послання після закінчення школи.

Через роки їхня дружба поступово зійшла нанівець. Однак вони все-таки викопують коробку і мають намір досягти поставленої мети. Три дівчата вирушають через усю Америку в далеку подорож – зі східної Джорджії на тихоокеанське узбережжя до Каліфорнії.