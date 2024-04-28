Суспільство

Найманці-кубинці вбили свого російського командира – партизани

28 Квітня 2024 11:23
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росія
Іноземні найманці на передовій російсько-української війни / Фото Asia Times

Збройні сили Росії не в змозі контролювати найманців із глобального півдня. За інформацією партизанів, кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428-го мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати у солдатів-найманців із Латинської Америки.

Про це з посиланням на партизанський рух “Атеш” пише ТСН.

За даними руху, безпосередні виконавці, які ліквідували російського командира, вже етаповані до Ростовської області РФ.

Зокрема, командування полку звернулося до Генштабу з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Партизани додали, що їхній агент і надалі стежитиме за ситуацією та інформуватиме про нові деталі.

“Можемо зробити висновок, що такі ситуації виникають періодично, але вони не стають публічними. Російське керівництво не шкодує життя навіть своїх громадян, не кажучи вже про іноземців. Подумайте двічі, перш ніж наважитися на такі підробітки”, – попередили партизани.


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