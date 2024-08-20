Найкращий спосіб заробити гроші у 2024 році (для всіх)

У світі понад 7 мільярдів людей, і більшість з них працьовиті. Але є ще досить багато людей, які не можуть дозволити собі навіть поїсти. Здається, що люди на Уолл-стріт не виконують свою роботу, але щодня народжуються нові мільярдери. Це ілюструє проблему: якщо ви знайдете правильний спосіб заробляти гроші, ваше багатство зростатиме в геометричній прогресії, навіть якщо ви ліниві. Тож як правильно заробляти гроші?

Гроші розумні і завжди будуть збиратися в місцях з високим прибутком. Якщо ви хочете знайти правильний спосіб заробляти гроші, ви повинні спочатку побачити, куди вони йдуть. У 2024 році світова економіка слабка, тривають локальні війни, а криптовалюта, представлена біткойном, знову і знову досягає високих торгівельних цін. Гроші з усього світу вливаються на ринок криптовалют, і стає зрозуміло, де заробляють багатії.

Звичайно, бульбашки утворюються скрізь, де збираються гроші. (Насправді, здебільшого бульбашки ретельно створюють багаті люди, бо це найефективніший спосіб заробляти гроші). Тому те, що ви бачите, де збираються гроші, ще не означає, що ви знайшли правильний спосіб заробляти гроші, якщо тільки ви не знайдете когось, хто вміє робити гроші за допомогою грошей, щоб допомогти вам заробляти гроші в тому місці, де вони збираються.

Інноваційний бізнес KK Miner робить “заробляння грошей за допомогою грошей” доступним не лише для багатіїв, але й для всіх бажаючих. Якщо ви бажаєте, KK Miner може допомогти вам розпочати подорож “заробляння грошей за допомогою грошей”, маючи лише 100 доларів.

Хто такий KK Miner?

KK Miner – провідна світова компанія з видобутку біткоїнів, заснована у вересні 2016 року зі штаб-квартирою в Лондоні, Великобританія, з більш ніж 5,7 мільйонами членів по всьому світу. З моменту свого заснування компанія зосередилася на видобутку біткоїнів. Наразі компанія не лише володіє найсучаснішою у світі технологією майнінгу біткоїнів, але й розгортає найбільші у світі обчислювальні потужності. Згідно зі статистикою, на частку компанії припадає близько 3,5% світового хешрейту.

У чому полягає інноваційний бізнес KK Miner?

Це інноваційний спосіб видобутку біткоїнів, який означає, що учасникам не потрібно купувати майнінг-машини, орендувати майданчики, експлуатувати та обслуговувати майнінг-машини, а також оплачувати витрати на електроенергію. Замість цього вони можуть брати участь у видобутку біткоїнів, орендуючи певну кількість обчислювальних потужностей у KK Miner. KK Miner використовує професійні фінансові засоби, щоб впоратися з різними ризиками, такими як коливання цін на біткоїн і кількість видобутих біткоїнів, заробляючи гроші зі світу біткоїнів і повертаючи їх учасникам за фіксованою ставкою доходу.

Як KK Miner забезпечує повернення учасників?

Завдяки інноваційним контрактам на надання обчислювальних потужностей, KK Miner отримала майже 3 мільярди доларів інвестиційних коштів від понад 5,7 мільйонів людей по всьому світу. Ці кошти використовуються KK Miner для розгортання обчислювальних потужностей та технології майнінгу біткоїнів, таким чином створюючи найбільшу в світі систему обчислювальних потужностей для біткоїнів KK Miner. Дані показують, що на KK Miner наразі припадає близько 3,5% світового хешрейту.

Згідно з поточним світовим видобутком біткоїнів у 6,5 біткоїнів кожні 10 хвилин, майнери KK можуть видобувати 0,2275 біткоїнів кожні 10 хвилин. У перерахунку на ціну $60 000 за біткоїн це еквівалентно приблизно $13 638,46 готівкою, або близько $1 963 938 за 24 години. Для майнерів КК щоденний дохід дуже значний і є гарантованою винагородою за участь.

З чого почати:

Почати свій шлях у хмарному майнінгу з KK Miner – це простий процес. Виконайте ці прості кроки, щоб почати отримувати пасивний дохід:

Зареєструватися: Створіть обліковий запис на платформі KK Miner.

Виберіть план: Виберіть план майнінгу, який відповідає вашим цілям.

Виберіть план майнінгу, який відповідає вашим цілям. Почніть майнити: Дозвольте потужному обладнанню KK Miner працювати на вас.

Дозвольте потужному обладнанню KK Miner працювати на вас. Щоденні виплати: Насолоджуйтесь зручністю щоденних виплат, що забезпечують стабільне джерело доходу.

Додаткові винагороди: Додаткові винагороди

Бонус за реєстрацію: Отримайте миттєвий бонус у розмірі $10.00 після реєстрації та початку майнінгу.

Запрошуйте винагороди: Збільшуйте свій дохід від майнінгу, запрошуючи друзів. Отримуйте постійні винагороди від 3% до 4,5% за майнінг

KK Miner Contracts:

Контракти, що надаються KK Miner, є не тільки простими, але й різноманітними, надаючи вам безліч варіантів для задоволення ваших інвестиційних потреб. Вони забезпечують стабільний та безризиковий фіксований дохід.

Наприклад, за наступними контрактами відсотки нараховуються щодня:

Ціна контракту Умови договору Щоденна процентна ставка Фіксований прибуток $10 1 день 5% $10+$0.5 $100 2день 3% $100+$6 $500 5 день 1.2% $500+$30 $1200 9 день 1.25% $1200+$135 $3500 15 днів 1.37% $3500+$719.25 $5500 20 день 1.47% $5500+$1617

Значення обчислювальної потужності контракту відрізняється, сума і термін інвестицій відрізняються, а дохід також відрізняється. Для отримання додаткової інформації про контракти, будь ласка, зайдіть на офіційний сайт kkminer.com, щоб переглянути.

Інвестиційна справа:

Інвестиції в розмірі $5 000 дозволяють придбати Antminer S19 Pro Hyd (класичний хешрейт BTC) на суму $5 000 з 20-денним періодом і щоденною відсотковою ставкою за контрактом 1,49%.

Сума пасивного доходу, яку ви можете отримувати щодня після покупки = $5000*1.49%=$74.5.

Через 20 днів ваша основна сума і прибуток = $5000 + $74.5*20 = $5000 + $1490 = $6490

Як заробити більше грошей

kkminer також має ще один спосіб заробляти гроші: партнерська програма.

Запросивши друзів заробити на kkminer, ви можете отримати грошову винагороду в розмірі 3% від суми їх інвестицій, а якщо ваші друзі запросять своїх друзів інвестувати знову, ви також можете отримати грошову винагороду в розмірі 1,5% від суми їх інвестицій

Наприклад: ви запрошуєте друзів заробити на kkminer, і вони інвестують $10 000, ви отримуєте грошову винагороду в розмірі $300. Якщо ваші друзі запросять більше людей і вони вкладуть $10,000, ви також отримаєте грошову винагороду в розмірі $150.

KK Miner – ваш надійний партнер у світі криптовалют. Приєднуйтесь зараз і почніть заробляти миттєво!

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