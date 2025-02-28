Найкращий результат України за 10 років: дует фігуристів посів четверте місце на юніорському ЧС у танцях на льоду

Українські фігуристи Артем Коваль та Ірина Підгайна вийшли на четверте місце на юніорському чемпіонаті світу у танцях на льоду. Змагання цьогоріч проходять в угорському Дебрецені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У ритмічному танці (перша частина змагань) українці стартували з 22 місця – щоб потрапити у довільну програму спортсмени мали увійти в ТОП-20. У ритм-танці Артем Коваль та Ірина Підгайна посіли п’яте місце з результатом у 62.54 бали, зокрема вони отримали 33.71 бали за техніку виконання й 28.83 бали за постановку.

У довільній програмі за дві дисципліни Коваль та Підгайна отримали 158.93 балів й посіли четверте місце, відставши від представників Німеччини Дар’ї Грімм та Міхаіла Савицького, які здобули “бронзу”, на 5.33 балів.

Четверте місце Підгайної та Коваля – найкращий результат України за 10 років на юніорському ЧС у танцях на льоду. У 2015 році дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виграв “бронзу” змагань.