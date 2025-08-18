Найкращі автобуси для подорожі Україна-Чехія: порівняння комфорту та ціни

Компанія SVD Trans спеціалізується на регулярних міжнародних автобусних перевезеннях між Україною та Чехією. За понад 20 років на ринку вона поступово розширила мережу маршрутів, охоплюючи сім великих міст Чехії (включаючи Прагу, Брно, Пльзень, Остраву, Оломоуц, Тахов та Хеб) та 23 українські населені пункти.

Комфорт та оснащення автобусів

Автопарк SVD Trans складається з сучасних автобусів Scania Irizar не старше 2022 року. Вся техніка відповідає вимогам Євросоюзу та оснащена:

комфортними регульованими сидіннями з ременями безпеки;

кондиціонером та системою вентиляції (включаючи індивідуальні «екрани» над сидінням);

USB-розетками та розетками 220 В;

працюючим туалетом на борту;

безкоштовним Wi-Fi (сигнал може слабшати у прикордонних зонах);

гарячими напоями та пледами, що надаються пасажирам під час поїздки.

Такий рівень комфорту особливо важливий за тривалих поїздок: від Києва до Праги автобус долає до 1 300 км.

Розклад та ціни: наочне порівняння

Перед відправкою знайдіть маршрут. Варто відзначити, що ціна відрізняється не тільки від місця посадки, але також від напрямку (з Чехії чи Чехії). Розглянемо на прикладі маршруту до Хеба:

На маршруті Київ – Хеб (Чехія):

Відправлення щодня о 09:00, прибуття близько 10:15 наступного дня.

Ціна – 3800 ₴.

Із Черкас – Хеб:

Відправлення щодня о 07:15.

Ціна – 4400 ₴.

З Хеб (Чехія) до Києва чи Черкас:

Київ – 4300 ₴.

Черкаси – 4800 ₴.

Найактуальніші ціни уточнюйте на сайті.

Переваги SVD Trans

Звертаючись до SVD Trans, ви забезпечите собі:

Прямі рейси без пересадок — жодна пересадка не буде потрібна, навіть на тривалих маршрутах. Присвоєння місця проводиться при оплаті – пасажир точно знає своє місце і ризикує залишитися без сидіння. Сучасний автопарк – автобуси не старші 2022 року, відповідають стандартам безпеки ЄС. Повний набір послуг на борту: туалет, Wi-Fi, розетки, пледи, гарячі напої – особливо важливі на далеких маршрутах.

Водії завжди допоможуть з речами та дадуть відповідь на всі ваші запитання.

Особливості обслуговування

Особлива увага приділяється зручності для пасажирів похилого віку. Водії завжди допоможуть із завантаженням речей та підйому пасажирів на борт автобуса. Можливість заряджання пристроїв, комфортні сидіння дозволять доїхати до місця призначення максимально комфортно. Вагомий плюс при очікуванні на кордоні — наявність туалету та обслуговування на борту, оскільки іноді доводиться провести якийсь час в очікуванні.

Безпека, закони та регламенти

SVD Trans суворо дотримується європейських вимог безпеки: автобуси регулярно проходять техконтроль та оснащені ременями безпеки. Компанія з 1 лютого 2024 року – член Чесько-української асоціації автобусних перевізників, що підтверджує дотримання міжнародних стандартів.

Пасажири повинні самостійно забезпечити наявність дійсного проїзного та паспортного документа; за порушення правил — можлива відмова від поїздки без повернення вартості. Правила перевезення багажу, умови посадки, оформлення та повернення квитків доступні на офіційному сайті компанії та відповідають українському та чеському законодавству.

SVD Trans — оптимальний вибір для поїздок Україна – Чехія завдяки:

сучасному автопарку та високому рівню сервісу;

чіткого розкладу та фіксованих цін;

прямим рейсам, зручним комплектом послуг та безпекою;

офіційного статусу, відкритості та прозорості перевезень.

Якщо ви плануєте поїздку з України до Чехії та/або назад, обирайте SVD Trans – це поєднання комфорту, безпеки та інформативності. Бронюйте квитки онлайн і вирушайте в подорож без зайвого клопоту!