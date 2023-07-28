Суспільство

Найімовірніше, в Харкові застосовуватимуть комбінований формат навчання школярів

28 Липня 2023 19:35
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школа

Міський голова Ігор Терехов провів сьогодні першу зустріч з батьками школярів. Вона видалася досить насиченою, повідомив він.

“І хоча підбивати підсумки, звісно, зарано, маю відмітити, що запит на комбінований формат навчання є“, – написав Терехов у Telegram.

Формат нового навчального року — тема гостра. Яка викликає багато запитань і на рахунок якої кожен має свою думку.

А це означає, що нам потрібно дуже ретельно до неї підійти. Ми повинні зробити умови, як для учнів, так і для вчителів, котрі теж схвильовані через невизначеність щодо свого професійного майбутнього.

Є ідея, що у школах Харкова з наступного навчального року не проводитимуть уроки, а розглядають варіанти навчання у метро, хабах та бомбосховищах.

“Ми робимо все, щоб з 1 вересня 2023 року зробити хоча б частково такі хаби, де діти могли б навчатися безпечно. Коли інші побачать, що процес запущений, що це безпечно, вони підуть. Ми до цього теж повинні готуватися, облаштовувати більше місць по районах”, – сказав міський голова на зустрічі з батьками школярів.


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