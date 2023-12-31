Політика

Найгарячіше – на Авдіївському напрямку: відбито 12 атак – Генштаб

31 Грудня 2023 19:38
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генштаб

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в неподалік Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників.
  • На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Тут відбито 4 атаки.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника.


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