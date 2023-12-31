Найгарячіше – на Авдіївському напрямку: відбито 12 атак – Генштаб

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області.

українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області.

ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

Силами оборони відбито 7 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в неподалік Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в неподалік Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області.

Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Тут відбито 4 атаки.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника.