Суспільство

Найближчими днями в Україні утримається тепла погода вдень і прохолодна вночі

11 Вересня 2023 21:53
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У вівторок, 12 вересня, майже в усій Україні без опадів, лише в Карпатах удень очікується місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в північних і південно-західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 9-14°; удень 23-28°, у східних областях 20-22у, на високогір’ї Карпат і в горах Криму 15-20°.

У Києві 12 вересня без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 25-27°.

У середу, 13 вересня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних і південних областях до 17°; удень 23-28°, у східних областях 19-24°, у західних областях 26-31°.

У Києві 13 вересня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 25-27°.


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