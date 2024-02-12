Суспільство

Найближчими днями в Україні буде тепло

12 Лютого 2024 21:50
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Прапор у центрі Харкова / Фото Суспільне Харків

Невеликий дощ очікується в Україні у вівторок, 13 лютого, а в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській і Київській областях – помірний, у Карпатах із мокрим снігом, лише в південній і південно-східній частині вночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі та вранці в північних областях подекуди туман. Вітер південний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8 тепла, у східних областях 0-5 тепла; вдень 8-13° тепла, у західних і північних областях 5-10°; у Карпатах протягом доби 0-5° тепла.

У Києві у вівторок, 13 лютого, вночі помірний, удень невеликий дощ. Уночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.

У середу, 14 лютого, в південних, північних і центральних областях України очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом у північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 1-6° тепла; у південній і східній частинах уночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі та вдень 4-9° морозу.

У Києві 14 лютого часом невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом у південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.


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