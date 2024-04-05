Суспільство

Найближчими днями очікуються короткочасні дощі

5 Квітня 2024 22:01
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Ілюстративне фото / Укрінформ

У суботу, 6 квітня, в Україні вночі опадів не очікується, удень, окрім південно-східної частини, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний (удень у західних областях із переходом на північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних і Сумській областях 0-5° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; на високогір’ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Прогноз погоди у Києві на 6 квітня – вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

У неділю, 7 квітня, очікуються невеликі, вночі в південних і центральних областях помірні дощі, вночі в західних, удень і в північних областях без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті 17-22°.

У столиці 7 квітня вночі буде невеликий дощ, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 15-17°.


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