Найближчим часом в Україні похолодає 

На північному сході та сході України очікуються дощі.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Короткочасні дощі вдень у середу 31 липня очікуються місцями на північному сході та сході України, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°, вдень 22-27°; на півдні країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 31 липня буде без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

У четвер в Україні також буде переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройде короткочасний дощ, гроза.