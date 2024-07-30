Суспільство

Найближчим часом в Україні похолодає 
30 Липня 2024 12:35
читать на русском →
погода
Ілюстративне фото / Freepik

На північному сході та сході України очікуються дощі.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Короткочасні дощі вдень у середу 31 липня очікуються місцями на північному сході та сході України, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°, вдень 22-27°; на півдні країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 31 липня буде без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

У четвер в Україні також буде переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями пройде короткочасний дощ, гроза.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
30 Липня 2024 16:21

США озброять українські F-16 ракетами та іншою сучасною зброєю, – WSJ
30 Липня 2024 16:48

На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, – Генштаб
30 Липня 2024 15:24

У МЗС України прокоментували вибори у Венесуелі
30 Липня 2024 14:48

Держмитслужба попереджає про можливі затримки на кордоні
30 Липня 2024 14:37

Росія почала застосовувати у війні проти України ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки