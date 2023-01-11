Найближчі 24 години у Соледарі будуть критичними

Журналістам телекомпанії CNN вдалося зв’язатися з одним із українських військовослужбовців у Соледарі. Він повідомив, що він та його товариші по службі залишаються на території міста, але ситуація дуже складна, і наступні 24 години можуть стати вирішальними.

“Тут важко, але ми живі, як ніхто інший”, – написав він у текстовому повідомленні. CNN не називає ім’я військовослужбовця з метою безпеки.

Він закликав не вірити заявам російської сторони, що Соледар взято під контроль або заблоковано.

“Не вірте тому, що вони говорять. Ми тримаємося. Хоча практично самі по собі. Без командирів”.

За його словами, якщо розташовані поруч українські підрозділи утримають свої позиції, його підрозділ зможе спокійно відступити.

Військовий також сказав, що російські війська глушать комунікації, що робить координацію вкрай складною.

“Незрозуміло, хто наші сусіди, але хтось там є та воює. У нас немає з ними зв’язку”, – додав він.