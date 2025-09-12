Найбільший портовий оператор Індії обмежив прийом російських підсанкційних танкерів

Індійська Adani Group, яка володіє найбільшою мережею портів у країні (14 терміналів), заборонила вхід російським танкерам, що перебувають під санкціями.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішні документи компанії та поінформовані джерела.

Таке рішення може створити труднощі для Індії, яка є головним покупцем російської нафти. Значна частина сировини постачається саме судами, що перебувають під санкціями ЄС, США та Великої Британії. Обмеження вдарять, зокрема, по двох великих нафтопереробних заводах країни.

Нафтопереробний завод HPCL-Mittal Energy, який повністю залежить від поставок через порт Мундра (належить Adani), має потужність переробки 226 тисяч барелів на добу. Тим самим портом користується і найбільший переробник країни — Indian Oil Corp, що постачає сировину на десять НПЗ по всій Індії.

За словами джерела, знайомого із закупівлями IOC, компанія намагатиметься переорієнтуватися на інші порти, де підсанкційним танкерам ще дозволено заходити.