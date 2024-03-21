Найбільші китайські банки перестали приймати платежі в юанях із РФ – росЗМІ

Великі китайські банки попередили своїх російських клієнтів про припинення приймання платежів з РФ у юанях.

Причина – посилення санкції проти РФ, повідомляє “Суспільне” з посиланням на видання “Ізвєстія”.

Китайську валюту з Росії припинили приймати Ping An Bank та Bank of Ningbo. Джерела також називають інші банки КНР, які ввели такі ж обмеження: China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, China Zheshang Bank та низку організацій за участю міжнародного капіталу.

Інший співрозмовник видання наголосив, що йдеться саме про трансакції у юанях. Раніше вже повідомляли про припинення приймання доларів з РФ багатьма китайськими фінорганізаціями та затримками у розрахунках, проте операції у національних валютах активно йшли.

Платежі у юанях з Росії не приймає й ціла низка китайських банків з міжнародним капіталом. Серед них – місцеві філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Однак вони перестали проводити операції з клієнтами з нашої країни ще з 2022 року, після запровадження санкцій, уточнили два джерела на банківському ринку.

Видання зазначає, що з кінця грудня 2023 року проблеми з розрахунками почалися з Китаєм та Туреччиною. Це трапилось після набуттям чинності 12 пакета санкцій проти РФ. Після цього контроль з боку американської влади посилився. Тоді банки КНР почали відмовлятися приймати платежі в доларах із Росії, тому що такі операції легко відстежуються у США.