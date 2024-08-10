Найбільше боєзіткнень відбувається біля Гродівки і Желанного на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 72. Понад третина з них відбувалася на Покровському напрямку. Окупанти задіюють для ударів авіацію, найактивніше б’ють по прикордонню Сумщини з території рф.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.
Окрім того Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.
- На Харківському напрямку наші воїни на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають.
- На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.
- На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.
- Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.
- На Краматорському напрямку загарбники розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.
- На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них наші воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням – за сьогодні їх було вже чотири. А наші позиції у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами – випустив 12 одиниць.
- На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного – вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.
Завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку.
- На Времівському напрямку завершилось безуспішно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами, біля Новодонецького.
- На Придніпровському напрямку дві атаки росіян успіху не мали.
На решті напрямків без особливих змін.