Найбільше боєзіткнень відбувається біля Гродівки і Желанного на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 72. Понад третина з них відбувалася на Покровському напрямку. Окупанти задіюють для ударів авіацію, найактивніше б’ють по прикордонню Сумщини з території рф.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Окрім того Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.

На Харківському напрямку наші воїни на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають.

наші воїни на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають. На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.

противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки і Берестового. На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.

за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються. Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку . Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються. На Краматорському напрямку загарбники розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.

загарбники розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них наші воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням – за сьогодні їх було вже чотири. А наші позиції у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами – випустив 12 одиниць.

кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них наші воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням – за сьогодні їх було вже чотири. А наші позиції у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами – випустив 12 одиниць. На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного – вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.

Завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку.

найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного – вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами. Завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. На Времівському напрямку завершилось безуспішно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами, біля Новодонецького.

завершилось безуспішно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами, біля Новодонецького. На Придніпровському напрямку дві атаки росіян успіху не мали.

На решті напрямків без особливих змін.