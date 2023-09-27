Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила про повний вихід з Росії

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заявила, що повністю виходить із Росії.

Про це йдеться в заяві компанії.

«Дивлячись у майбутнє, ми усвідомлюємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо відповідності вимогам. Ми як і раніше впевнені в довгостроковому зростанні індустрії Web3 у всьому світі і зосередимо нашу енергію на понад 100 країнах, у яких ми працюємо», — сказав головний спеціаліст Binance Ноа Перлман.

Binance уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX. Протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії. Загалом процес виходу з РФ триватиме до одного року.

Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, у Binance наголосили, що з цим продажем компанія повністю виходить з Росії.