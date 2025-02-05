Політика

Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському, Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках
5 Лютого 2025 16:52
читать на русском →
Нищівна сила холодноярських танків руйнує позиції противника, розбирає їхні схованки на друзки й ліквідовує самих окупантів на Покровському напрямку / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Нищівна сила холодноярських танків руйнує позиції противника, розбирає їхні схованки на друзки й ліквідовує самих окупантів на Покровському напрямку / Фото 93 ОМБр Холодний Яр

Станом на 16:00 5 лютого на фронті відбулося вже 50 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник продовжує спроби прорвати українську оборону, незважаючи на значні втрати. Найбільша активність росіян спостерігається на Покровському, Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Ситуація на фронті:

  • На Харківському напрямку ворог двічі атакував у районі Козачої Лопані. Одна атака була відбита, ще один бій триває.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак у районах Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки. Два бої тривають.
  • На Лиманському напрямку зафіксовано шість штурмів у районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів і Торського. Два бої продовжуються.
  • На Сіверському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції ЗСУ у напрямку Сіверська та Верхньокам’янського. Шість атак відбито, два бої тривають.
  • На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Часового Яру та Ступочок, ще один бій триває. Ворог завдав авіаудару по Ступочках.
  • На Торецькому напрямку відбито чотири ворожі штурми поблизу Торецька та Щербинівки. Ворог завдав авіаударів по Клебан-Бику та Катеринівці.
  • На Покровському напрямку противник здійснив 12 атак у районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Вісім атак відбито, ще кілька боїв тривають.
  • На Новопавлівському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Костянтинополя – два штурми відбито, ще один бій триває. Також ворог завдав авіаударів по Комару, Розливу, Бурлацькому та Багатиру.
  • На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще чотири бої тривають. Росіяни здійснили 202 артобстріли.
  • На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по Гуляйполю та Новополю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках активних бойових дій наразі не зафіксовано.

Українські воїни продовжують тримати оборону, завдаючи противнику втрат. Ситуація на передовій залишається напруженою.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Лютого 2025 16:13

Україна повернула з полону 150 захисників
5 Лютого 2025 17:12

Ситуація на Куп’янському напрямку: ворог спробував закріпитися біля Тополів
5 Лютого 2025 16:52

Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському, Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках
5 Лютого 2025 14:44

Ворог зменшує інтенсивність атак сьомий день поспіль
5 Лютого 2025 14:03

У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки