Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському, Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках

Станом на 16:00 5 лютого на фронті відбулося вже 50 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник продовжує спроби прорвати українську оборону, незважаючи на значні втрати. Найбільша активність росіян спостерігається на Покровському, Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Ситуація на фронті:

На Харківському напрямку ворог двічі атакував у районі Козачої Лопані. Одна атака була відбита, ще один бій триває.

ворог двічі атакував у районі Козачої Лопані. Одна атака була відбита, ще один бій триває. На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак у районах Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки. Два бої тривають.

зафіксовано сім атак у районах Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки. Два бої тривають. На Лиманському напрямку зафіксовано шість штурмів у районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів і Торського. Два бої продовжуються.

зафіксовано шість штурмів у районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів і Торського. Два бої продовжуються. На Сіверському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції ЗСУ у напрямку Сіверська та Верхньокам’янського. Шість атак відбито, два бої тривають.

окупанти вісім разів атакували позиції ЗСУ у напрямку Сіверська та Верхньокам’янського. Шість атак відбито, два бої тривають. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Часового Яру та Ступочок, ще один бій триває. Ворог завдав авіаудару по Ступочках.

Сили оборони відбили дві атаки в районах Часового Яру та Ступочок, ще один бій триває. Ворог завдав авіаудару по Ступочках. На Торецькому напрямку відбито чотири ворожі штурми поблизу Торецька та Щербинівки. Ворог завдав авіаударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

відбито чотири ворожі штурми поблизу Торецька та Щербинівки. Ворог завдав авіаударів по Клебан-Бику та Катеринівці. На Покровському напрямку противник здійснив 12 атак у районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Вісім атак відбито, ще кілька боїв тривають.

противник здійснив 12 атак у районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Вісім атак відбито, ще кілька боїв тривають. На Новопавлівському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Костянтинополя – два штурми відбито, ще один бій триває. Також ворог завдав авіаударів по Комару, Розливу, Бурлацькому та Багатиру.

окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Костянтинополя – два штурми відбито, ще один бій триває. Також ворог завдав авіаударів по Комару, Розливу, Бурлацькому та Багатиру. На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще чотири бої тривають. Росіяни здійснили 202 артобстріли.

українські захисники відбили одну атаку, ще чотири бої тривають. Росіяни здійснили 202 артобстріли. На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по Гуляйполю та Новополю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках активних бойових дій наразі не зафіксовано.

Українські воїни продовжують тримати оборону, завдаючи противнику втрат. Ситуація на передовій залишається напруженою.