Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ — ЗМІ

У ніч проти четверга, 25 січня, нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники Служби безпеки України, про це повідомили джерела NV.

За інформацією джерел, після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна та атмосферна колони.

Співрозмовник заявив, що СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська.

«Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», — сказав він.