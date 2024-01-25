Суспільство

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ — ЗМІ

25 Січня 2024 11:04
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росія, сбу

У ніч проти четверга, 25 січня, нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники Служби безпеки України, про це повідомили джерела NV.

За інформацією джерел, після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна та атмосферна колони.

Співрозмовник заявив, що СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська.

«Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», — сказав він.


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