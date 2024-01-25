“Нафтогаз”, “Укрпошта” і “Укртрансбезпека” повідомили про збої в IT-системах

“Нафтогаз”, “Укрпошта” і “Укртрансбезпека” зазнали атаки з боку хакерів. Деякі послуги не працюють, наразі фахівці вирішуть проблему.

“Нафтогаз” повідомив про масштабну хакерську атаку на свій дата-центр. Сайт і кол-центр компанії не працюють.

“Укрпошта” заявила про збій у IT-системах. Відділення наразі можуть лише видавати посилки та приймати платежі. Інші послуги обіцяють відновити згодом.

“Укртрансбезпека” написала, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи “Шлях” та офіційного сайту “Укртрансбезпеки”. Система відновить роботу в найближчий час.