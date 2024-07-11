Суспільство

Надзвичайна спека в Україні триватиме
11 Липня 2024 13:26
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погода
Ілюстративне фото/Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

12 липня в більшості областей України триматиметься суха спекотна погода із температурою вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями 40-41°.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

В західних областях у п’ятницю  без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 30-34° (на високогір’ї Карпат уночі 15-20°, вдень 20-25°). Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

12 липня у Києві стоятиме суха спекотна погода: температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

У суботу суха спекотна погода збережеться, лише на Закарпатті, Львівщині, Волині та в Карпатах вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.


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