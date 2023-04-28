Надійні вхідні двері: три правила, які не варто ігнорувати

Вхідні двері — перше, що бачить людина перед входом у квартиру. Вони «розповідають», хто тут живе. Тому до вибору цього елемента інтер’єру варто підходить дуже ретельно.

Купити вхідні двері дуже просто: у кожному місті є десятки (або й більше) магазинів і торгових точок, де можна швидко вибрати потрібну модель. Але наскільки якісні і міцні ці двері — інше питання. Навіть нові двері можуть вже через кілька місяців підвести. Доводиться знову витрачати кошти і купувати нові. Щоб уникнути такої ситуації, варто прислухатися до порад професіоналів.

Купити вхідні двері в квартиру за цінами виробника пропонує інтернет-магазин Альберо. Досвідчені консультанти допоможуть вибрати те, що найкраще підійде до стилю вашого помешкання.

Особливості вибору вхідних дверей

Дуже часто перед покупкою звертають увагу на ціну і зовнішній вигляд конструкції. Але такий підхід не завжди правильний. Адже дорога модель не означає якісна. Ціна, оформлення конструкції відіграють важливу роль. Але не варто забувати про якість полотна, надійність дверної коробки та фурнітури. Ми пропонуємо дотримуватися трьох простих правил перед покупкою.

Правило №1

Подбайте про безпеку. Дуже часто у новинах ми чуємо про квартирні грабежі. І зловмисники стають ще винахідливіші. Тому дуже важливо підібрати двері з надійним захистом. Адже міцний замок може позбавити зловмисника бажання втілити задумане або виграти час, доки сусіди викличуть поліцію. Обирати недорогу фурнітуру точно не варто.

Рівень безпеки, зручність використання та вартість — головні вимоги до замка. Дуже популярним є циліндровий замок з високою міцністю та складним механізмом запирання, тому надійно захищений від злому. Іншим популярним варіантом є замок з кодовим замком, він дозволяє відкривати двері за допомогою введення правильного коду на клавіатурі. Він також є безпечним та зручним у використанні, оскільки не потребує використання ключа. Можна встановити відразу два замки — це точно мінімізує ризик злому.

Правило 2

Віддайте перевагу практичному матеріалу. Дерево, пластик і метал — найпопулярніші матеріали для вхідних дверей. Моделі з натурального дерева гарно виглядають, але дорого коштують. Двері з пластику не дуже поширені. Найкращий вибір — металеві двері. Їх головні переваги — міцність, стійкість до злому та довговічність. Метал — дуже міцний матеріал, що забезпечує високий рівень стійкості до злому. А ще він є дуже довговічним матеріалом, що не піддається дії часу та впливу погодних умов. Металеві двері можуть витримувати велику кількість відкривань та закривань, не втрачаючи своєї міцності та стійкості. Ключовий момент – товщина металевого листа. Варто віддати перевагу моделям, де товщина не менше 2 мм. Такі двері прослужать не один рік.

Правило 3

Обирайте продукцію тільки перевірених виробників. Відомі виробники мають гарну репутацію, тому приділяють особливу увагу якості виробів. А ще — використовують якісні матеріали та сучасні технології, щоб забезпечити максимальну міцність та стійкість дверей. Крім того, більшість відомих виробників надають гарантію якості на свої вироби. Це означає, що в разі будь-яких проблем з дверима, ви можете звернутися до виробника та отримати безкоштовний ремонт або заміну. Інтернет-магазин Альберо успішно працює не один рік. Тому тут ви можете купити високоякісні міцні вхідні двері в квартиру чи будинок. Різноманіття матеріалів та стилів оформлення задовільнить смаки навіть дуже вимогливих покупців. Вартість дверей в Україні доступна кожному. В онлайн-каталозі представлено великий вибір — обрати вхідні двері вашої мрії дуже просто. А якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтеся до менеджерів інтернет-магазину Альберо.