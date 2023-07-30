Політика

Надходять повідомлення про загострення обстановки на Куп’янському напрямку

30 Липня 2023 15:28
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куп'янськ

На Куп’янському напрямку відзначені запеклі обстріли населених пунктів та спроби наступу російських військ. Міноборони РФ заявило про “просування на 300 метрів углиб оборони противника” в районі села Новоселівське Луганської області.

Українська сторона повідомляє про атаки російських військ біля населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка. За її даними, росіяни були відкинуті. Крім того, обстрілів з російської сторони зазнало місто Куп’янськ Харківської області і не менше шести прилеглих населених пунктів.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив:

«На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити в нас ініціативу і вести наступальні дії, але завдяки вдалим діям наших штабів, командуючих і, безперечно, командирів і військовослужбовців на місцях ці плани не вдаються».

Як зауважив Череватий, Лимано-Куп’янський напрямок тривалий час був «лідером» за обстрілами, «ця доба теж не стала виключенням, адже 480 разів ворог різними артилерійськими системами вражав наші позиції».

«Ворог здійснює постійний рух силами і засобами, і ротаційні заходи, як з самої росії, як з окупованих територій, так і по лінії фронту, адже сама динаміка боїв змушує їх це робити, бо вони несуть втрати», – сказав речник.


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