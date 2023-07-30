Надходять повідомлення про загострення обстановки на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку відзначені запеклі обстріли населених пунктів та спроби наступу російських військ. Міноборони РФ заявило про “просування на 300 метрів углиб оборони противника” в районі села Новоселівське Луганської області.

Українська сторона повідомляє про атаки російських військ біля населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка. За її даними, росіяни були відкинуті. Крім того, обстрілів з російської сторони зазнало місто Куп’янськ Харківської області і не менше шести прилеглих населених пунктів.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив:

«На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити в нас ініціативу і вести наступальні дії, але завдяки вдалим діям наших штабів, командуючих і, безперечно, командирів і військовослужбовців на місцях ці плани не вдаються».

Як зауважив Череватий, Лимано-Куп’янський напрямок тривалий час був «лідером» за обстрілами, «ця доба теж не стала виключенням, адже 480 разів ворог різними артилерійськими системами вражав наші позиції».

«Ворог здійснює постійний рух силами і засобами, і ротаційні заходи, як з самої росії, як з окупованих територій, так і по лінії фронту, адже сама динаміка боїв змушує їх це робити, бо вони несуть втрати», – сказав речник.