Надходять повідомлення про пожежі в Бєлгороді після обстрілу

Міністерство оборони РФ повідомило про новий обстріл Бєлгородської області. У його викладі, приблизно о 19:20 за місцевим часом дванадцять реактивних снарядів, випущених з RM-70 “Вампір”, було знищено над Бєлгородською областю.

Російські ЗМІ, зокрема прокремлівська Readovka, до цього повідомляли, що випущено було щонайменше 30 снарядів, що спричинило, за її твердженням, пожежі в житлових районах Бєлгорода.

“Бєлгород зазнав потужного обстрілу – щонайменше одна людина загинула, 14 осіб постраждали. Згоріли кілька автомобілів. Один зі снарядів влучив у під’їзд”, – пише Baza.