Над Україною ППО знешкодила 126 російських БпЛА

У ніч на 24 вересня, починаючи з 18:00 23 вересня, РФ запустила по Україні 152 ударні БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ Криму). Близько 80 з цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 російських БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на двох локаціях.