Над США літає китайський аеростат-шпигун

Підозріла китайська повітряна «куля-шпигун» уже кілька днів летить над Сполученими Штатами. Високопосадовці США порадили президенту США Джо Байдену не збивати його, побоюючись, що уламки можуть становити загрозу для безпеки людей і наземних об’єктів.

“Уряд Сполучених Штатів виявив і відстежує висотний аеростат-розвідник, який прямо зараз знаходиться над континентальною частиною Сполучених Штатів”, – заявив журналістам офіційний представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

«Наразі повітряна куля летить на висоті, яка значно перевищує стелю для комерційних польотів, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі», – додав він.

Сенатор США Марко Рубіо, головний республіканець у сенатському комітеті з розвідки, заявив, що повітряна куля-шпигун викликає тривогу, але не дивує.

«Рівень шпигунства, спрямованого проти нашої країни з боку Пекіна, за останні 5 років різко зріс, став більш інтенсивним і зухвалим», – написав Рубіо у Twitter.

Ця новина з’явилася, коли директор ЦРУ Вільям Бернс виступав на заході у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, де він назвав Китай «найбільшою геополітичною проблемою», з якою стикаються Сполучені Штати.

Відносини між США з Китаєм останнім часом напружені через Тайвань, порушення прав людини в КНР та військову активність Пекіна в Південно-Китайському морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен має відвідати Китай найближчими днями.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США, інформуючи журналістів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати «контролюють» повітряну кулю з того часу, як вона увійшла до повітряного простору США кілька днів тому, і спостерігають за нею за допомогою військової авіації.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час поїздки на Філіппіни в середу скликав зустріч високопосадовців Пентагону для обговорення інциденту з повітряною кулею.

За словами чиновника, військове командування розглядало можливість збити повітряну кулю над Монтаною в середу, але зрештою порадило Байдену не робити цього через загрозу падіння уламків на людей.

Аеропорт Біллінгс, штат Монтана, був закритий на той час, поки військові мобілізували засоби, включаючи винищувачі F-22, на випадок, якщо Байден накаже збити повітряну кулю.

“Ми хотіли переконатися, що координуємо свої дії з цивільною владою, щоб очистити повітряний простір навколо цього потенційного району”, – сказав чиновник.

«Але навіть із вжитими захисними заходами наше військове командування визнало, що ми недостатньо знизили ризик. Тож ми не стріляли».

Чиновник сказав, що поточна траєкторія польоту дозволить повітряній кулі пролетіти над кількома важливими об’єктами, але не назвав їх. На базі ВПС Мальмстрем у Монтані знаходиться 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

Офіційні особи відмовилися повідомити, на якій висоті летіла куля, але визнали, що траєкторія його польоту проходить вище ешелонів цивільного повітряного руху і нижче за «космічний простір».

Офіційні особи США порушили це питання у переговорах з китайськими колегами дипломатичними каналами в Пекіні та Вашингтоні.

“Ми повідомили їм про серйозність нашого ставлення до цього питання”, – додав чиновник.

За словами чиновника, останніми роками над Сполученими Штатами кілька разів пролітали повітряні кулі-шпигуни, але ця, мабуть, затримувалася довше, ніж у попередніх випадках.

«Ми вважаємо, що ця повітряна куля має обмежену цінність, з погляду збору розвідувальних даних, але ми, проте, робимо кроки для захисту нашого простору від збору конфіденційної інформації іноземною розвідкою», – сказав чиновник.