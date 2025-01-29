Політика

Влада Сирії вимагає від Росії видати Башара Асада, – Reuters
29 Січня 2025 19:08
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Колишній президент Сирії Башар Асад і лідер Росії Володимир Путін / Фото: Sputnik, Kremlin Pool
Колишній президент Сирії Башар Асад і лідер Росії Володимир Путін / Фото: Sputnik, Kremlin Pool

Нова влада Сирії зажадала від Росії видати колишнього президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів між двома країнами. 

За інформацією агентства, вимогу висунув лідер Сирії Ахмед аш-Шараа. 

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю інформацію Reuters. 

Російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим прибула до Сирії 28 січня. Це перший візит російської делегації до Сирії після зміни влади в країні. За даними сирійського інформаційного агентства SANA, нова сирійська адміністрація під час переговорів із Росією зажадала виплати компенсацій.


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