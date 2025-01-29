Влада Сирії вимагає від Росії видати Башара Асада, – Reuters

Нова влада Сирії зажадала від Росії видати колишнього президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів між двома країнами.

За інформацією агентства, вимогу висунув лідер Сирії Ахмед аш-Шараа.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю інформацію Reuters.

Російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим прибула до Сирії 28 січня. Це перший візит російської делегації до Сирії після зміни влади в країні. За даними сирійського інформаційного агентства SANA, нова сирійська адміністрація під час переговорів із Росією зажадала виплати компенсацій.