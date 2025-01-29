У Запоріжжі під час оформлення документів на відстрочку мобілізували чоловіка

Жителя Запоріжжя мобілізували в той час, коли він оформляв документи для продовження відстрочки від служби через інвалідність дружини.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Максим Чуприна подав заяву на продовження відстрочки, яка була схвалена 17 грудня 2024 року, однак йому мали передати документи тільки 27 грудня. Вже після цього, коли він їхав на роботу, його зупинили співробітники територіального центру комплектування та забрали для перевірки документів.

Згідно з розповіддю дружини Максима, Тетяни, чоловіка тримали у ТЦК цілий день. Після цього вона звернулася до поліції зі скаргою про викрадення, однак заяву не було розглянуто.

“У поліції заяву прийняли, але нічого не зробили. Наступного дня, 20 грудня, я поїхала з юристом у військову частину, куди мого чоловіка відправили, й надала весь пакет документів, що мала”, – розповіла жінка.

Їй відповіли, що чоловіка мобілізували, оскільки він не мав при собі необхідних документів.

Тетяна, яка має другу групу інвалідності через порушення зору і потребує допомоги, пояснила, що саме з цієї причини її чоловік мав відстрочку. Вона також зазначила, що сама не може покинути будинок під час повітряної тривоги без допомоги чоловіка.

У відповіді на запит “Суспільного” в Обласному ТЦК та СП повідомили, що у РТЦК та СП на момент мобілізації не мали даних щодо надання відстрочки Максиму Чуприні.