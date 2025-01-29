Третя штурмова спростувала заяву Росії про окупацію Новоєгорівки

Третя окрема штурмова бригада спростувала заяву Росії про окупацію села Новоєгорівка в Луганській області.

Про це повідомила бригада у соцмережах.

Міністерства оборони РФ 20 січня оголосило про захоплення населеного пункту Новоєгорівка у в Луганській області. Як “доказ”, росіяни опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

“Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка.

Тим часом командувач 20 гвардійської армії РФ, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади”, – зазначили військові.