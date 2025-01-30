Авіатроща у Вашингтоні: на місці зіткнення армійського гелікоптера та пасажирського літака шукаю загиблих

У США пасажирський літак American Airlines впав у річку Потомак біля Вашингтонського національного аеропорту після зіткнення у повітрі з гелікоптером американської армії Black Hawk. Відомо про щонайменше 18 загиблих, на борту літака перебували 64 людини.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Телеканал CBS News повідомив, що знайдено щонайменше 18 тіл загиблих, посилаючись на представника поліції. Два джерела повідомили Reuters, що з води було витягнуто кілька тіл.

American Airlines підтвердила, що на борту літака перебували 64 людини: 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. За словами американського чиновника, на борту вертольота перебували троє солдатів.

Президент США Дональд Трамп у своїй заяві сказав, що його “повністю поінформували про жахливу аварію, яка щойно сталася в Національному аеропорту Рейгана”.