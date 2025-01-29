Китайська Alibaba також випустила нову версію свого штучного інтелекту

Китайська компанія Alibaba випустила нову версії свого штучного інтелекту Qwen 2.5, заявивши, що він перевершує показники конкурентів DeepSeek та GPT-4.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія випустила оновлену версію Qwen 2.5 на перший день китайського Нового року, коли більшість населення країни перебуває на вихідних. Цей крок підкреслює конкуренцію між китайськими та міжнародними компаніями в області штучного інтелекту, зазначає Reuters.

Нещодавно китайський стартап DeepSeek випустив нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом під назвою R1. Додаток одразу здобув популярність, ставши лідером завантажень в Apple Store у США, Великій Британії та Китаї.