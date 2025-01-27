Китайський стартап DeepSeek обігнав ChatGPT у App Store

Новий китайський асистент на базі штучного інтелекту від стартапу DeepSeek вперше обігнав ChatGPT і став найпопулярнішою безкоштовною програмою в американському App Store.

Про це пише Reuters.

Програма набула величезної популярності після свого запуску в січні цього року, що викликало великий резонанс у Кремнієвій долині. Це стало доказом того, що на Заході поширена думка про перевагу США в індустрії ШІ може бути не зовсім вірною.

Застосунок працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. За словами компанії, вартість розробки програми склала 6 млн доларів, що значно менше за витрати конкурентів, які на створення подібних продуктів витратили мільярди.

Проте є сумніви щодо заявленої вартості розробки серед фахівців галузі штучного інтелекту.

Стартап DeepSeek із Ханчжоу заснований Ляном Веньфеном (Liang Wenfeng) у 2023 році. Він почав скуповувати процесори Nvidia до того, як США заборонили їх експорт до Китаю, що дозволило йому розпочати проєкт, використовуючи ці чипи в поєднанні з дешевшими, низькоякісними чипами, які ще можна було імпортувати.