В Україну йде похолодання

У вівторок, 30 січня, на всій території України буде переважно тепла погода без опадів. Вночі температура коливатиметься в межах +2…+6 °C, вдень – +1…+7 °C, на півдні досягатиме +12…+16 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Однак вже з початку лютого очікується поступове похолодання. З 1-2 лютого температура почне опускатися до незначних мінусів, а з 7 лютого похолоднішає ще на кілька градусів.

У Києві 30 січня буде опадів, температура вдень сягатиме +8…+10 °C.