В Україну йде похолодання

У вівторок, 30 січня, на всій території України буде переважно тепла погода без опадів. Вночі температура коливатиметься в межах +2…+6 °C, вдень – +1…+7 °C, на півдні досягатиме +12…+16 °C.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Однак вже з початку лютого очікується поступове похолодання. З 1-2 лютого температура почне опускатися до незначних мінусів, а з 7 лютого похолоднішає ще на кілька градусів.
У Києві 30 січня буде опадів, температура вдень сягатиме +8…+10 °C.
Сьогодні вшановуємо молодь, яка захищала нас від ворога, який і досі ніяк не вгамується. Але цей, без перебільшення,…Posted by Наталка Діденко on Wednesday, January 29, 2025