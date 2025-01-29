Суспільство

В Україну йде похолодання
29 Січня 2025 21:47
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Зима у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
Зима у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У вівторок, 30 січня, на всій території України буде переважно тепла погода без опадів. Вночі температура коливатиметься в межах +2…+6 °C, вдень – +1…+7 °C, на півдні досягатиме +12…+16 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Однак вже з початку лютого очікується поступове похолодання. З 1-2 лютого температура почне опускатися до незначних мінусів, а з 7 лютого похолоднішає ще на кілька градусів.

У Києві 30 січня буде опадів, температура вдень сягатиме +8…+10 °C.

Сьогодні вшановуємо молодь, яка захищала нас від ворога, який і досі ніяк не вгамується. Але цей, без перебільшення,…

Posted by Наталка Діденко on Wednesday, January 29, 2025

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